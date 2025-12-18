Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Як відреагували партнери на візит до Куп'янська?

Президент Зеленський відвідав Куп'янськ на Харківщині звідки записав відеозвернення. Він наголосив, що його поїздка мала важливе значення для переговорів.

За словами Зеленського, візит вплинув як на партнерів з США, так і на європейських союзників. Вони високо оцінили українських воїнів і присутність президента на фронті.

Всі це високо оцінили: і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ, і те, що я був там особисто – це поставило крапку, що Путін знову бреше про окуповані нові території,

– сказав лідер України.

Зеленський зазначив, що його візит "сильно" вплинув на перемовини з американською та європейською сторонами.

Крім того, там він особисто нагородив військових у день Сухопутних військ ЗСУ.

