Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише 24 Канал.

Чому Путін проти гарантій безпеки для України?

В середу, 17 грудня, на засіданні колегії міноборони Росії Володимир Путін наголосив, що Москва готова забрати "свої історичні землі" військовою силою, якщо Україна та її партнери відмовляться вести конструктивний дипломатичний діалог. Путін вчергове підкреслив, що Росія віддає перевагу дипломатичним методам для досягнення своїх воєнних цілей і усунення так званих "корінних причин" війни – формулювання, яким у Кремлі традиційно прикривають власні вимоги та виправдовують агресію.

Аналітики вважають, що такі заяви російського диктатора мають на меті перекласти відповідальність за продовження війни з Росії на Україну.

Також російський диктатор продовжує відхиляти американський 28-пунктний мирний план та його наступні версії. Фактично Путін не відступає від своїх максималістських вимог та прагне досягнути їх навіть після ймовірного укладання мирної угоди.

Повторювані заяви Кремля, що суперечать деяким елементам плану з 28 пунктів, ставлять під сумнів готовність Путіна прийняти навіть цю попередню угоду і демонструють, наскільки важливою є надійна гарантія безпеки для України для довговічності будь-якої угоди,

– зазначають в ISW.

Які ще пункти мирного плану Росія відкидає?

Водночас Путін та міністр оборони Андрій Бєлоусов заявили, що Росія не приймає пункт плану про відмову від контрольованої нею території окупованого Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також заморожування лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Крім того, російський диктатор зазначив, що його армія прагне розширити "буферні зони" в Україні.

Також у Кремлі неодноразово категорично відкидали ідею гарантій безпеки для України – мовиться про присутність іноземних військових контингентів на території України.

Аналітики припускають, що Москва прагне укласти мирну угоду без гарантій безпеки для України, щоб в майбутньому здійснити черговий напад на державу та досягнути максималістської мети Путіна – отримати повний контроль над Україною.

Які ще заяви 17 грудня зробив Путін?