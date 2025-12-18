Так считают аналитики Института изучения войны (ISW), пишет 24 Канал.
Смотрите также Путин снова пригрозил силой забрать "свои исторические земли" в случае провала дипломатии
Почему Путин против гарантий безопасности для Украины?
В среду, 17 декабря, на заседании коллегии минобороны России Владимир Путин отметил, что Москва готова забрать "свои исторические земли" военной силой, если Украина и ее партнеры откажутся вести конструктивный дипломатический диалог. Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия предпочитает дипломатические методы для достижения своих военных целей и устранения так называемых "коренных причин" войны – формулировка, которым в Кремле традиционно прикрывают собственные требования и оправдывают агрессию.
Аналитики считают, что такие заявления российского диктатора имеют целью переложить ответственность за продолжение войны с России на Украину.
Также российский диктатор продолжает отклонять американский 28-пунктный мирный план и его последующие версии. Фактически Путин не отступает от своих максималистских требований и стремится достичь их даже после вероятного заключения мирного соглашения.
Повторяющиеся заявления Кремля, противоречащие некоторым элементам плана из 28 пунктов, ставят под сомнение готовность Путина принять даже это предварительное соглашение и демонстрируют, насколько важна надежная гарантия безопасности для Украины для долговечности любого соглашения,
– отмечают в ISW.
Какие еще пункты мирного плана Россия отвергает?
В то же время Путин и министр обороны Андрей Белоусов заявили, что Россия не принимает пункт плана об отказе от контролируемой ею территории оккупированного Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, российский диктатор отметил, что его армия стремится расширить "буферные зоны" в Украине.
Также в Кремле неоднократно категорически отвергали идею гарантий безопасности для Украины – говорится о присутствии иностранных военных контингентов на территории Украины.
Аналитики предполагают, что Москва стремится заключить мирное соглашение без гарантий безопасности для Украины, чтобы в будущем осуществить очередное нападение на государство и достичь максималистской цели Путина – получить полный контроль над Украиной.
Какие еще заявления 17 декабря сделал Путин?
Российский диктатор в очередной раз похвастался якобы новыми средствами поражения, аналогов которых точно нет в мире и пообещал поставить "Орешник" на боевое дежурство уже до конца года, о чем говорил и раньше.
Глава Кремля подчеркнул, что ядерный щит России современнее ядерных сил любого другого государства, а российская армия продолжает развиваться.
Также Путин анонсировал увеличение темпов наступления на стратегически важных направлениях в Украине.
Кроме того, Путин вспомнил и Запад, мол, там нет цивилизации, а только сплошная деградация. Также он пожаловался, что Запад после распада СССР практически все решал с позиций силы в отношении России.