Так считают аналитики Института изучения войны (ISW), пишет 24 Канал.

Почему Путин против гарантий безопасности для Украины?

В среду, 17 декабря, на заседании коллегии минобороны России Владимир Путин отметил, что Москва готова забрать "свои исторические земли" военной силой, если Украина и ее партнеры откажутся вести конструктивный дипломатический диалог. Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия предпочитает дипломатические методы для достижения своих военных целей и устранения так называемых "коренных причин" войны – формулировка, которым в Кремле традиционно прикрывают собственные требования и оправдывают агрессию.

Аналитики считают, что такие заявления российского диктатора имеют целью переложить ответственность за продолжение войны с России на Украину.

Также российский диктатор продолжает отклонять американский 28-пунктный мирный план и его последующие версии. Фактически Путин не отступает от своих максималистских требований и стремится достичь их даже после вероятного заключения мирного соглашения.

Повторяющиеся заявления Кремля, противоречащие некоторым элементам плана из 28 пунктов, ставят под сомнение готовность Путина принять даже это предварительное соглашение и демонстрируют, насколько важна надежная гарантия безопасности для Украины для долговечности любого соглашения,

– отмечают в ISW.

Какие еще пункты мирного плана Россия отвергает?

В то же время Путин и министр обороны Андрей Белоусов заявили, что Россия не принимает пункт плана об отказе от контролируемой ею территории оккупированного Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, российский диктатор отметил, что его армия стремится расширить "буферные зоны" в Украине.

Также в Кремле неоднократно категорически отвергали идею гарантий безопасности для Украины – говорится о присутствии иностранных военных контингентов на территории Украины.

Аналитики предполагают, что Москва стремится заключить мирное соглашение без гарантий безопасности для Украины, чтобы в будущем осуществить очередное нападение на государство и достичь максималистской цели Путина – получить полный контроль над Украиной.

Какие еще заявления 17 декабря сделал Путин?