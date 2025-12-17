Об этом Владимир Путин во время коллегии министерства обороны России, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Чем пригрозил Путин?
В среду, 17 декабря, во время заседания минобороны Путин заявил, что стремится "устранить первопричинный конфликт" в Украине дипломатическим путем. Также российский диктатор отметил, что в случае отказа Украины и ее западных союзников от конструктивного диалога Россия продолжит захватывать территории силой.
Если же противоборствующая страна и ее зарубежные покровители откажутся от разговора по существу, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем,
– заявил Путин.
В то же время глава Кремля отметил, что Россия планирует последовательно работать над созданием и расширением так называемой буферной зоны безопасности.
Какие еще абсурдные заявления сделал диктатор?
Владимир Путин похвастался, что имеет новые средства поражения, которые "нескоро появятся у кого-либо в мире". А также он пообещал поставить "Орешник" на боевое дежурство уже до конца года, о чем говорил и раньше.
Путин отметил развитие и улучшение российской армии. По его словам, ядерный щит России современнее ядерных сил любого другого государства.
Глава Кремля утверждает, что Россия способна увеличить темпы наступления на стратегически важных направлениях, а цели "СВО" безусловно будут выполнены.