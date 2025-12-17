Про це Володимир Путін під час колегії міністерства оборони Росії, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Чим пригрозив Путін?

В середу, 17 грудня, під час засідання міноборони Путін заявив, що прагне "усунути першопричинний конфлікт" в Україні дипломатичним шляхом. Також російський диктатор наголосив, що в разі відмови України та її західних союзників від конструктивного діалогу Росія продовжить захоплювати території силою.

Якщо ж протиборча країна та її закордонні покровителі відмовляться від розмови по суті, Росія доможеться звільнення своїх історичних земель військовим шляхом,

– заявив Путін.

Водночас очільник Кремля наголосив, що Росія планує послідовно працювати над створенням та розширенням так званої буферної зони безпеки.

Які ще абсурдні заяви зробив диктатор?