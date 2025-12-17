Про це Володимир Путін під час колегії міністерства оборони Росії, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Чим пригрозив Путін?

В середу, 17 грудня, під час засідання міноборони Путін заявив, що прагне "усунути першопричинний конфлікт" в Україні дипломатичним шляхом. Також російський диктатор наголосив, що в разі відмови України та її західних союзників від конструктивного діалогу Росія продовжить захоплювати території силою.

Якщо ж протиборча країна та її закордонні покровителі відмовляться від розмови по суті, Росія доможеться звільнення своїх історичних земель військовим шляхом,
– заявив Путін.

Водночас очільник Кремля наголосив, що Росія планує послідовно працювати над створенням та розширенням так званої буферної зони безпеки.

Які ще абсурдні заяви зробив диктатор?

  • Володимир Путін похизувався, що має нові засоби ураження, які "нескоро з'являться у будь-кого у світі". А також він пообіцяв поставити "Орешник" на бойове чергування вже до кінця року, про що говорив і раніше.

  • Путін наголосив на розвитку та покращенні російської армії. За його словами, ядерний щит Росії сучасніший за ядерні сили будь-якої іншої держави.

  • Очільник Кремля стверджує, що Росія здатна збільшити темпи наступу на стратегічно важливих напрямках, а цілі "СВО" безумовно будуть виконані.