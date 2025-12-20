Нещодавно Олександр Сирський повідомив, що 90% Куп'янська деокуповано. Начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що сьогодні в місті оточено вже менше ніж 200 російських солдатів у кількох районах.

Як триває зачищення Куп'янська?

Віктор Трегубов зазначив, що в Куп'янську натепер тривають зачищення російських солдатів після успішної операції Сил оборони там. Однак такі дії потребують певного часу, адже їх варто проводити без поспіху.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: карта

Міські бої – це штука повільна та обережна. Крім того, росіяни досі інколи використовують тактику живого щита, прикриваючись місцевими мешканцями, які досі залишаються в Куп'янську. Тому це (зачищення міста від росіян – 24 Канал) ще триватиме деякий час, – зазначив Трегубов.

Однак довго росіяни не протримаються в Куп'янську, адже в них є проблема з постачанням, яке відбувається лише повітряним шляхом.

Сили оборони поступово вибиватимуть окупантів із домів та підвалом, які ті зайняли. Трегубов додав, що це потрібно робити без поспіху, аби не наражати на небезпеку наших солдатів.

Що відбувається біля Куп'янська?