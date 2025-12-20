Недавно Александр Сырский сообщил, что 90% Купянска деоккупировано. Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что сейчас в городе окружено уже менее, чем 200 российских солдат в нескольких районах.
Как продолжается зачистка Купянска?
Виктор Трегубов подчеркнул, что в Купянске сейчас продолжаются зачистки российских солдат после успешной операции Сил обороны там. Однако такие действия требуют определенного времени, ведь их следует проводить без спешки.
Какова ситуация на Купянском направлении: карта
Городские бои – это штука медленная и осторожная. Кроме того, россияне до сих пор иногда используют тактику живого щита, прикрываясь местными жителями, которые до сих пор остаются в Купянске. Поэтому это (зачистка города от россиян – 24 Канал) еще продлится некоторое время,
– отметил он.
Однако долго россияне не продержатся в Купянске, ведь у них есть проблема с поставками, которое происходит только воздушным путем.
Силы обороны, постепенно будут выбивать оккупантов из домов и подвалом, которые те заняли. Трегубов добавил, что это нужно делать без спешки, чтобы не подвергать опасности наших солдат.
Что происходит возле Купянска?
Владимир Зеленский недавно посетил город Купянск, который российская пропаганда утверждает, что якобы захвачен. Президент подчеркнул, что эта поездка повлияла на переговорный процесс с партнерами по войне в Украине.
Кремлевский диктатор саркастически ответил на визит Зеленского в Купянск. Он считает, что это было вроде бы постановление.
Владимиру Путину и дальше докладывают о якобы успехах на разных направлениях. В частности диктатор продолжает говорить об окружении Купянска. Мол, Россия держит там в ловушке несколько тысяч российских солдат.