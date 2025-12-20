Недавно Александр Сырский сообщил, что 90% Купянска деоккупировано. Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что сейчас в городе окружено уже менее, чем 200 российских солдат в нескольких районах.

Как продолжается зачистка Купянска?

Виктор Трегубов подчеркнул, что в Купянске сейчас продолжаются зачистки российских солдат после успешной операции Сил обороны там. Однако такие действия требуют определенного времени, ведь их следует проводить без спешки.

Какова ситуация на Купянском направлении: карта

Городские бои – это штука медленная и осторожная. Кроме того, россияне до сих пор иногда используют тактику живого щита, прикрываясь местными жителями, которые до сих пор остаются в Купянске. Поэтому это (зачистка города от россиян – 24 Канал) еще продлится некоторое время,

– отметил он.

Однако долго россияне не продержатся в Купянске, ведь у них есть проблема с поставками, которое происходит только воздушным путем.

Силы обороны, постепенно будут выбивать оккупантов из домов и подвалом, которые те заняли. Трегубов добавил, что это нужно делать без спешки, чтобы не подвергать опасности наших солдат.

Что происходит возле Купянска?