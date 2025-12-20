Назначенный в октябре командиром 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Владимир Фокин рассказал о первых шагах на новой должности. Прежде всего он взялся за проверку офицерского состава на компетентность, передает 24 Канал.
Смотрите также Хотел попасть в Украину, но не смог: что известно о подбитом корабле России "Охотник"
Почему офицеров 125-й бригады перевели в пехоту?
В течение месяца командование оценивало уровень знаний, дисциплину, инициативность и готовность офицеров совершенствоваться.
После повторной проверки из некоторых офицеров, которые не показали должного уровня ответственности, небрежно относились к своим обязанностям, сформировали соответствующие дозоры и направили в пехоту в район Купянска для выполнения боевых задач.
По словам Фокина, такое решение приняли из-за сложной ситуации на фронте, низкого морального состояния солдат и необходимости усилить оборону, а также чтобы офицеры имели возможность проявить себя в реальных боевых условиях.
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий отметил, что сегодня командиры отвечают за жизнь своих подчиненных и должны осознавать последствия неправильных решений. Он подчеркнул, что проверка офицеров и привлечение их к реальной боевой деятельности являются необходимыми условиями как для профессионального развития, так и для выживания подразделения.
- Заметим, что отчитываясь о решении отправить некомпентных офицеров в пехоту, Фокин отметил, что "не мог стоять в стороне от ужасных событий, которые постигли подразделение в прошлом".
- Напомним, что осенью родственники военных 125-й тяжелой механизированной бригады в течение нескольких недель пытались узнать об их судьбе. После задания у Полтавки и Ольговского на Запорожском направлении несколько десятков защитников прекратили выходить на связь. Командование бригады подтвердило потери только в конце октября, отметив, что их подразделения были подчинены другим бригадам.
- В начале сентября 24 военных из ремонтного батальона 125 отдельной тяжелой механизированной бригады объявили о намерении уйти в СЗЧ из-за приказа командования о переводе их в штурмовое подразделение. После того, как инцидент получил огласку, командование сначало отменило приказ о переводе. Но через несколько недель солдаты оказались на боевых заданиях – их отправили на Купянск копать окопы и прокладывать колючую проволоку, хотя фактически они попали под огонь и понесли потери. Военные объясняют, что батальон был переформатирован и остался без боевой техники, а командование привлекает их к задачам, для которых они не подготовлены. Командование бригады заявило в комментарии hromadske, что привлечение рембата к боевым задачам связано с реформированием бригады и нехваткой личного состава.