Почему Байден затягивал с подписанием ленд-лиза
Об этом 24 каналу заявил российский публицист Андрей Пионтковский. Напомним, что ленд-лиз в Соединенных Штатах поддержали еще 28 апреля.
Актуально Исторический миг: Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
Однако президент США Джо Байден решил подписать закон 9 мая. По мнению Пионтковского, он специально затянул до этой даты.
Это дополнительная символическая пощечина Владимиру Путину,
– подчеркнул российский публицист.
По его словам, по Путину уже наносили ряд "ударов". Речь идет о поддержке Украины всем цивилизованным миром.
Заметим, что в России традиционно отпраздновали "9 мая" и даже провели парад с остатками уцелевшей техники. На параде глава Кремля Владимир Путин выступил с речью и выдал новую чушь, в частности, в отношении НАТО и о "братских народах".
Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео
- Соединенные Штаты Америки поддержали ленд-лиз Украины еще 28 апреля. К тому же, такую программу использовали еще во время Второй мировой войны.
- Палата представителей США проголосовала за ленд-лиз для Украины с разгромным результатом. "За" – 417 голосов. "Против" – всего 10.
- Процедура ленд-лиза практически позволяет "дарить" вооружение. Страны-получатели обязуются произвести выплату позже.
- Ленд-лиз предполагает, в частности, сокращение бюрократической составляющей, что значительно ускорит передачу Украине оружия и других важных поставок.
- Теперь Украина сможет предоставлять США список необходимого оружия, а Штаты смогут поставлять украинским защитникам танки, самолеты, системы ПВО и т.д.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что решение Белого дома поставлять Вооруженным Силам Украины оружие означает одно – США уверены в победе нашего государства.
- По мнению министра обороны Украины, ленд-лиз – это фактически участие в войне, но без войска.