Почему Байден затягивал с подписанием ленд-лиза

Об этом 24 каналу заявил российский публицист Андрей Пионтковский. Напомним, что ленд-лиз в Соединенных Штатах поддержали еще 28 апреля.

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Однако президент США Джо Байден решил подписать закон 9 мая. По мнению Пионтковского, он специально затянул до этой даты.

Это дополнительная символическая пощечина Владимиру Путину,

– подчеркнул российский публицист.

По его словам, по Путину уже наносили ряд "ударов". Речь идет о поддержке Украины всем цивилизованным миром.

Заметим, что в России традиционно отпраздновали "9 мая" и даже провели парад с остатками уцелевшей техники. На параде глава Кремля Владимир Путин выступил с речью и выдал новую чушь, в частности, в отношении НАТО и о "братских народах".

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