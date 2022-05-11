Про це радник глави Офісу президента повідомив 24 каналу.

До теми Нас очікують декілька надскладних тижнів, можливо, і місяців, – Маляр

Арестович, каже, що це (голосування конгресу США – 24 канал) прискорить надання зброї лише на кілька тижнів.

Американці заявили, що з 90 гаубиць, які вони хотіли нам дати, 89 вже в Україні. "І нічого. Бо це насправді дуже маленька кількість для того розмаху бойових дій, який у нас є", – каже він.

Нам треба набагато більше зброї. Я боюся, що ми не впораємося навіть до середини червня. Ближче до липня – так, вже з’явиться (велика кількість зброї – 24 канал),

– заявив Арестович.

Радник глави ОП додав, що навіть 90 гаубиць нічого не вирішують. Вони можуть лише суттєво допомогти, але принципово змінити правила гри – ні.

"А зважаючи на те, що армія взагалі не воює мобільною зброєю, потрібен "оркестр" – зброя по всіх напрямках. І не лише артилерія, танки, броньовані машини, безпілотники тощо. Коли це буде створено, от тоді це щось змінить", – наголосив він.

Чому Арестович каже саме про такі дати? За його словами, до цього часу може ще не надійти та кількість зброї, яка дозволить наступати, а лише та, яка допоможе впевнено тримати оборону.

Це буде означати зміну правил гри на полі бою на нашу користь. І зброя ППО – одна з того виду зброї, яка надасть суттєву перевагу. Нам це дуже потрібно, бо ворог досі переважає в повітрі,

– підсумував він.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем:



До слова, президент США Джозеф Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у деталях пояснив, що саме передбачає ухвалення цього закону.

За його словами, закон передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відтермінованою оплатою за використання військового озброєння США. Сам акт розрахований на 2022 та 2023 роки.

Україна отримає високотехнологічну зброю, поставки якої супроводжуватимуться навчаннями бійців Збройних Сил України. Головним є те, що закон дозволяє президенту США не узгоджувати щоразу цю допомогу з Конгресом – це значно пришвидшить отримання зброї та іншої допомоги.

Окрім того, американський оборонно-промисловий комплекс запустить виробництво нової техніки та зброї, що відповідатиме нашим потребам.

Відео до теми – стало відомо, що США постачають Україні