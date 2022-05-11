Об этом советник главы Офиса президента сообщил 24 каналу.

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Арестович говорит, что это (голосование конгресса США – 24 канал) ускорит предоставление оружия всего на несколько недель.

Американцы заявили, что из 90 гаубиц, которые они хотели нам дать, 89 уже в Украине. "И ничего. Потому что это действительно очень маленькое количество для того размаха боевых действий, который у нас есть", – говорит он.

Нам нужно гораздо больше оружия. Я боюсь, что мы не справимся даже до середины июня. Ближе к июлю – да, уже появится (большое количество оружия – 24 канала),

– заявил Арестович.

Советник главы ОП добавил, что даже 90 гаубиц ничего не решают. Они могут только существенно помочь, но принципиально изменить правила игры – нет.

"А учитывая, что армия вообще не воюет мобильным оружием, нужен "оркестр" – оружие по всем направлениям. И не только артиллерия, танки, бронированные машины, беспилотники и прочее. Когда это будет создано, вот тогда это что-то изменит", – подчеркнул он.

Почему Арестович говорит именно о таких датах? По его словам, к этому времени может еще не поступить то количество оружия, которое позволит наступать, а лишь то, что поможет уверенно держать оборону.

Это будет означать изменение правил игры на поле боя в нашу пользу. И оружие ПВО – одно из того вида оружия, которое предоставит существенное преимущество. Нам это очень нужно, потому что враг до сих пор преобладает в воздухе,

– подытожил он.

Смотрите полное интервью с Алексеем Арестовичем:



К слову, президент США Джозеф Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак в деталях объяснил, что именно предполагает принятие этого закона.

По его словам, закон предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование военного вооружения США. Сам акт рассчитан на 2022 и 2023 годы.

Украина получит высокотехнологичное оружие, поставки которого будут сопровождаться учениями бойцов Вооруженных Сил Украины. Главное, что закон позволяет президенту США не согласовывать каждый раз эту помощь с Конгрессом – это значительно ускорит получение оружия и другой помощи.

Кроме того, американский оборонно-промышленный комплекс запустит производство новой техники и оружия, что будет отвечать нашим потребностям.

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