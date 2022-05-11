Ведь у страны-агрессора еще не закончились ресурсы. Об этом на специальном брифинге сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал.

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Россия не сможет победить в войне ресурсов

По ее словам, в новую фазу войны Украина входит на фоне перемен глобального отношения к отпору России. Несмотря на яростное давление, ракетные обстрелы, государство-оккупант загоняет себя в ситуацию, когда не сможет победить в войне ресурсов.

Однако нужно понимать, пока западное оружие не дойдет в том количестве, чтобы уравновесить наши потенциалы и обеспечить нашу победу, должно пройти определенное время.

Поэтому нас с вами ожидают несколько сложнейших недель, возможно, месяцев,

– подчеркнула Маляр.

"ВСУ победили первую фазу"

Она отметила, что Вооруженные Силы Украины нанесли врагу абсолютный удар в первой фазе, которая закончилась победой. Врагу ведь не удалось реализовать основные цели.

После героической обороны Киева и Киевской области война начала переходить в другую фазу. Ведь враг вынужден формировать и ставить перед собой другие цели, использовать другую тактику и стратегию войны с Украиной.

Борьба с полным освобождением территорий

Как отметила заместитель министра обороны, Россия фактически получила стратегическое поражение. В то же время впереди наше государство ожидает сложнейший и длительный этап борьбы – до полного освобождения наших территорий в международно признанных границах.

В России еще много ресурсов, техники и она способна мобилизовать людей в армию. Это может произойти уже в ближайшие недели.

С момента эскалации 24 февраля мы готовились защищать Украину не 2 недели и не до 9 мая, а до абсолютной победы.

– отметила Маляр.

Она заметила, что было понимание, что война затянется. Россия значительно превосходит в ресурсах. Благодаря имеющимся запасам, в частности, советскому оружию, оккупанты могут себе позволить вести долгую, интенсивную войну. В то же время позиция Запада – второй фронт, открытый против России.

Планы Путина разваливаются

В Пентагоне уверены, что планы Владимира Путина все больше разваливаются. Ведь наступление российских войск происходит не так, как планировалось в Кремле.

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что уже через 10 дней оккупанты будут иметь критическую ситуацию.

По состоянию на 11 мая ВСУ ликвидировали 26 350 оккупантов. Об этом сообщили с утра в Генеральном штабе.

Украинские войска продолжают не только сдерживать врага, но продвигаться. В Запорожье силы обороны закрепились на новых позициях.

Осуществляют наши защитники и контрнаступление на Харьковщине.

Стоит посмотреть – у Путина есть ресурсы, чтобы продолжать войну: смотрите видео