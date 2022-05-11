Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он также отметил, что ВСУ активно освобождают города и села на севере Харьковской области, чем мешают врагу активно давить для окружения в районе ООС.

Читайте также На Изюмском направлении враг продолжает попытки идти в наступление

Я ожидаю, что через неделю, а максимум – через 10 дней у них будет критическая ситуация, у них уже сейчас чрезвычайно большое количество тех, кто отказывается идти атаковать,

– отметил Виктор Андрусив.

Уже даже российское командование перебрасывают непосредственно на линию фронта, чтобы оно мотивировало бойцов идти в атаку. Невыполнение всех поставленных перед оккупантами задач лишь деморализует и морально истощает их армию, сообщает Андрусив.

Смогут ли оккупанты взять в кольцо силы ООС

На сегодня, можно сказать, что вражеских сил в направлении Изюма недостаточно, чтобы взять в окружение наших военных на этом направлении. Тем более, уже сейчас тяжелая артиллерия от западных партнеров на нужных позициях, в ближайшие недели доедут бронемашины и другая техника,

– объясняет советник Дениса Монастырского.

Более того, у захватчиков появилась большая проблема на севере Харьковской области, там где сейчас ВСУ в активном контрнаступлении, говорит Андрусив. По его словам, наши войска способны перерезать россиянам тылы в Харьковской области, что делает невозможным активные наступательные действия врага.

"Сейчас возможности окружения сил ООС у россиян нет, учтем еще и то, что оккупанты применили все, что у них было. Вероятно, через 10 дней россияне перейдут к новой тактике – "ползучей оккупации". Они перестанут атаковать на всех фронтах, а будут сосредоточены на отдельном направлении поочередно", – предполагает Виктор Андрусив.

Об изменении тактики армии оккупантов – смотрите видео