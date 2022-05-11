Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він також зазначив, що ЗСУ активно звільняють міста та села на півночі Харківської області, чим заважають ворогу активно тиснути задля оточення в районі ООС.

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Я очікую, що за тиждень, а максимум – за 10 днів у них буде критична ситуація, в них вже зараз надзвичайно велика кількість тих, хто відмовляється йти атакувати,

– зазначив Віктор Андрусів.

Вже навіть російське командування перекидають безпосередньо на лінію фронту, аби вони мотивували бійців йти в атаку. Невиконання всіх поставлених перед окупантами завдань лише деморалізує та морально виснажує їх армію, повідомляє Андрусів.

Чи зможуть окупанти взяти в кільце сили ООС

На сьогодні, можна сказати, що ворожих сил у напрямі Ізюма недостатньо, аби взяти в оточення наших військових на цьому напрямку. Тим паче, вже зараз важка артилерія від західних партнерів на потрібних позиціях, найближчими тижнями доїдуть бронемашини та інша техніка,

– пояснює радник Дениса Монастирського.

Більше того, у загарбників з'явилась велика проблема на півночі Харківської області, там де зараз ЗСУ у активному контрнаступі, говорить Андрусів. За його словами, наші війська на Харківщині здатні перерізати росіянам тили на Харківщині, що унеможливлює активні наступальні дії ворога.

"Зараз можливості оточення сил ООС у росіян немає, врахуймо ще й те, що окупанти застосували усе, що в них було. Ймовірно, за 10 днів росіяни перейдуть до нової тактики – "повзучої окупації". Вони перестануть атакувати на всіх фронтах, а будуть зосереджені на окремому напрямку почергово," – припускає Віктор Андрусів.

Про зміну тактики армії окупантів – дивіться відео