Ці гроші хочуть спрямувати на підтримку оборони України. Якщо держави-члени Євросоюзу прислухаються до Борреля, це буде 4 транш допомоги Україні від ЄС.

До теми Невже українці мають стати на коліна, – Боррель потужно звернувся до противників надання зброї

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки наголосив, що Україна наразі воює не лише за себе, а й за безпеку усієї Європи.

Коли ми говоримо, що Україна воює за нас, це не пуста фраза. Словом, дії наступні: я пропоную державам-членам 4-й транш у розмірі 500 мільйонів євро Європейського фонду миру, щоб надати подальшу підтримку українській обороні,

– написав Боррель у твітері.

Допомога Україні: напередодні Зеленський анонсував хороші новини

11 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що має низку позитивних для оборони України новин.

Він повідомив, що Палата представників Конгресу США схвалила новий пакет підтримки для України. На черзі – голосування у Сенаті США, після чого документ передадуть на підпис президенту Джо Байдену. У новому пакеті підтримки військова допомога на 39,8 мільярда доларів.

Окрім цього, президент нагадав, що за допомогою ленд-лізу Україна вже отримала доступ до сучасної зброї, боєприпасів та обладнання.

Ленд-ліз для України: що варто знати

9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Таке рішення вперше та востаннє приймали під час Другої світової війни.

Ленд-ліз означає значно простіший механізм передачі військової допомоги Україні.

Голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж пояснив, що підписання ленд-лізу означає, що нам більше не потрібно буде постійно випрошувати ту чи іншу зброю. Вона автоматично надходитиме нам в тій кількості, яка потрібна.

Володимир Зеленський пояснив занепокоєним українцям: "Хоча формально це ніби позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно".

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