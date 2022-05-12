Глава дипломатії Європейського Союзу наголосив, що українцям необхідно допомогти прийти до такої позиції. Це – пріоритетне завдання.
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Я питаю цих людей: хіба не відіграє ролі те, як закінчиться ця війна? Невже українці мають стояти на колінах, роздерті росіянами? Ви цього хочете?
– запитав Боррель.
Глава дипломатії ЄС підтримує Україну. Зокрема, у квітні відвідав Київ, а також – побував у Бучі, звільненій від російських загарбників. Боррель був шокований звірствами, які вчинили окупанти. Після візиту він заявив, що Україна – переможе й стане ще сильнішою. Тим часом ЄС підтримуватиме її на кожному кроці.
Україна має позитивні новини
Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні 11 травня заявив, що має низку позитивних для оборони України новин.
Зокрема, президент розповів, що Палата представників Конгресу США схвалила новий пакет підтримки для України. На черзі – голосування у Сенаті США. Тоді документ передадуть на підпис президенту Джо Байдену. У новому пакеті підтримки мовиться про майже 40 мільярдів доларів.
Окрім того, український лідер відзначив ленд-ліз для України. Зеленський заявив, що це – історичне рішення. Президент пояснив, що ленд-ліз – це схема передавання усього, що необхідне Україні для оборони. Зеленський наголосив: "Хоча формально це ніби позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно".
За словами Зеленського, тепер Україна отримає доступ до:
- сучасної зброї;
- боєприпасів;
- обладнання.
Президент наголосив, що російські загарбники не мають жодних шансів. Україна звільнить своїх людей та свої території. Зеленський зауважив, що травень 2022 року матиме для історії особливе значення.
Важливо – вечірнє звернення Зеленського за 11 травня: дивіться відео