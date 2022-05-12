Глава дипломатии Европейского Союза подчеркнул, что украинцам нужно помочь прийти к такой позиции. Это – приоритетная задача.

Заметьте Это как годами обещать жениться, – Зеленский о словах Макрона по поводу членства Украины в ЕС

Я спрашиваю этих людей: разве не играет роли, как закончится эта война? Неужели украинцы должны стоять на коленях, разорванные россиянами? Вы этого хотите?

– спросил Боррель.

Глава дипломатии ЕС поддерживает Украину. В частности, в апреле посетил Киев, а также побывал в Буче, освобожденной от российских захватчиков. Боррель был шокирован зверствами, которые совершили оккупанты. После визита он заявил, что Украина – победит и станет еще сильнее. Между тем, ЕС будет поддерживать ее на каждом шагу.

Заметьте! На этой неделе глава дипломатии ЕС также заявил, что следует рассмотреть возможность ареста замороженных валютных резервов России. Боррель подчеркнул: эти деньги следует передать на восстановление Украины после войны.

У Украины есть положительные новости

Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении 11 мая заявил, что есть ряд положительных для обороны Украины новостей.

В частности президент рассказал, что Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет поддержки для Украины. На очереди – голосование в Сенате США. Тогда документ будет передан на подпись президенту Джо Байдену. В новом пакете поддержки говорится о почти 40 миллиардах долларов.

Кроме того, украинский лидер отметил ленд-лиз Украины. Зеленский заявил, что это историческое решение. Президент объяснил, что ленд-лиз – это схема передачи всего, что необходимо Украине для обороны. Зеленский подчеркнул: "Хотя формально это как заем, но, по сути, он настолько выгоден, что называть его займом некорректно".

По словам Зеленского, теперь Украина получит доступ к:

современному оружию;

боеприпасам;

оборудованию.

Президент подчеркнул, что у российских захватчиков нет никаких шансов. Украина освободит своих людей и свои территории. Зеленский отметил, что май 2022 года будет для истории особенным.

Важно – вечернее обращение Зеленского за 11 мая: смотрите видео