Відповідний допис Боррель опублікував у своєму твітері, прикріпивши зображення українського та європейського прапорів. Водночас глава євродипломатії написав легендарне гасло "Слава Україні".

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"Україна переможе і стане ще сильнішою. ЄС буде підтримувати вас на кожному кроці", – зазначив Жозеп Боррель.

Глава європейської дипломатії разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 8 квітня здійснив візит до Києва. Боррель звернув увагу на величезну поразку російського війська, що зіштовхнулося з мужністю українців.

Лідер євродипломатії повідомив, що ЄС допомагатиме Офісу генпрокурора України передавати всі докази російських звірств Міжнародному карному кримінальному суду.

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