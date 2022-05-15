Псюк рассказал о причинах своего поступка во время пресс-конференции после победы на Евровидении, сообщает 24 канал. Также рэпер призвал европейскую прессу не молчать о ситуации в украинском Мариуполе.

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Спасение Мариуполя – важнее дисквалификации

Псюк отметил, что ситуация на "Азовстали" в Мариуполе – это большая беда нашей страны.

"Это последняя блокада, более 1000 человек окружили, они не могут никак выйти. И просим вмешаться третью страну, чтобы помочь им выйти. Здесь много прессы, если вы говорите об этом, это нам поможет", – добавил рэпер.

Он призвал европейцев обращаться к своей власти, ведь информация тоже может помочь. Псюк подчеркнул, что спасение защитников Мариуполя очень важно для Украины.

Для меня этот вопрос важнее дисквалификации. Такой шанс я бы не позволил себе упустить. Надеюсь, что хотя бы один человек обратил на это внимание, что это хоть как-то нам поможет.

– подытожил лидер Kalush Orchestra.

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