Соответствующую информацию солист группы сообщил во время пресс-конференции. Ее группа дала после победы на Евровидении-2022.

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Kalush Orchestra рассказали, что будут делать, вернувшись в Украину

Олег Псюк рассказал, что у участников группы временное разрешение на выезд истекает 17 мая и как раз к этому времени они успеют вернуться.

Не знаю, что будем делать, потому что впервые выиграли Евровидение. Но, как и каждый украинец, мы готовы бороться за свою страну до конца,

– заверил солист группы.

Он также объяснил, что не общался с президентом Украины лично, потому что Владимир Зеленский очень занят.

"У меня пока не было возможности лично пообщаться с президентом. Вы знаете, какая ситуация в Украине, он сейчас точно очень занят", – сказал Олег Псюк.

Относительно следующего года солист группы не просто подтвердил, что наша страна будет принимать этот конкурс, а заверил: "Украина точно примет Евровидение в целостной, независимой Украине".

Украина победила на Евровидении-2022

Украина победила на Евровидении, получив рекордный 631 балл. Наше государство на конкурсе представляла группа Kalush Orchestra с песней "Стефания".

После исполнения песни в финале солист группы Олег Псюк обратился к миру с призывом освободить наших военнослужащих на "Азовстали" в Мариуполе.

Речь идет о более чем тысяче людей, которые находятся в окружении врага фактически без еды и воды. Также раненые военные не имеют лекарств и медицинской помощи.

Комментируя вопрос "Азовстали", музыкант вспомнил, что ситуация в Мариуполе – это большая беда нашей страны, ведь люди не могут выйти и эвакуироваться с территории завода.

Олег Псюк напомнил, что Украина просит третью страну вмешаться, чтобы помочь бойцам выйти. Солист группы также сказал, что для него вопрос Мариуполя важнее дисквалификации. Ведь такой шанс он не позволил бы себе потерять.

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