Касаемо общения с Владимиром Зеленским исполнителя спросили после победы на песенном конкурсе. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-конференцию группы.

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"В целостной и независимой Украине"

По словам участника группы, сейчас, по меньшей мере, не та ситуация в стране, когда он может общаться с президентом. Ведь тот очень занят многими важными вещами.

У меня пока не было возможности лично пообщаться с президентом. Вы знаете, какая ситуация в Украине, он сейчас точно очень занят,

– сказал Олег Псюк.

Что касается следующего года, то он не просто подтвердил, что наша страна будет принимать этот конкурс. "Украина точно примет "Евровидение" в целостной, независимой Украине", – подчеркнул исполнитель.

Он сделал очень важную вещь

После выступления Олег Псюк высказался в поддержку защитников Украины, которые сейчас находятся в окружении на "Азовстали". Он призвал сделать все для спасения бойцов.

Это был очень важный и смелый шаг, потому что на конкурсе запрещены политические высказывания. Однако впоследствии Олег объяснил, почему это сделал.

Для меня это важнее дисквалификации. Такой шанс я бы себе не простил упустить. Надеюсь, что хотя бы один человек обратил на это внимание, что это хоть как-то нам поможет,

– заявил солист Kalush Orchestra.

Следует заметить, что жест не остался незамеченным. Украинские воины, которые сейчас в Мариуполе, поблагодарили группу за это.

Организаторы не увидели в этом нарушений

Сразу после выступления представителей Украины их призыв получил немалую огласку. Потому организаторам конкурса пришлось это прокомментировать.

Они ответили на запрос журналистов довольно кратко, однако конкретно: "заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер". Этим они подтвердили, что поддерживают Украину, и никакой дисквалификации не будет.

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