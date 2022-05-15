Щодо спілкування Володимиром Зеленським виконавця запитали після перемоги на цьогорічному пісенному конкурсі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресконференцію гурту.

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"У цілісній і незалежній Україні"

За словами учасника гурту, зараз щонайменше не та ситуація в країні, коли він може спілкуватися з президентом. Адже той зайнятий важливими речами.

У мене поки не було нагоди особисто поспілкуватися з президентом. Ви знаєте, яка ситуація в Україні, він зараз точно дуже зайнятий,

– сказав Олег Псюк.

Щодо наступного року, то він не просто підтвердив, що наша країна прийматиме цей конкурс. "Україна точно прийме Євробачення у цілісній, незалежній Україні", – підкреслив виконавець.

Він зробив дуже важливу річ

Після виступу Олег Псюк висловився на підтримку захисників України, які зараз перебувають в оточенні на "Азовсталі". Він закликав зробити все для порятунку бійців.

Це був дуже важливий і сміливий крок, адже на конкурсі заборонені політичні висловлювання. Проте згадом Олег пояснив, чому це зробив.

Для мене це важливіше ніж дискваліфікація. Такий шанс я б собі не пробачив втратити. Сподіваюся, що хоча б одна людина звернула на це увагу, що це хоч якось нам допоможе,

– заявив соліст Kalush Orchestra.

Варто зауважити, що жест не залишився непоміченим. Українські воїни, які зараз у Маріуполі, подякували гурту за це.

Організатори не побачили у цьому порушень

Одразу після виступу представників України, їхній заклик набув чималого розголосу. Тому організаторам конкурсу довелося це прокоментувати.

Вони відповіли на запит журналістів досить стисло, проте конкретно: "заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер". Цим вони підтвердили, що підтримують Україну та жодної дискваліфікації не буде.

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