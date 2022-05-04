Об этом в эфире 24 канала рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что вчера, 3 мая, побывал на всех объектах города, поврежденных российскими ракетами.
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Последствия удара
По словам Садового, ударная волна сильно зацепила большой гаражный кооператив в Шевченковском районе Львова. Там вылетели окна и двери. В то же время также получили повреждения другие объекты, которые были в зоне поражения.
В церкви вылетели все витражи, а в гаражах вырывало замки и открывало двери. Настолько была мощная ударная волна, что я действительно был поражен.
– отметил городской голова.
Он также пояснил, что вчера в результате ударов вражеских ракет пострадала не сама железная дорога, а коммунальные объекты инфраструктуры. В то же время они как раз питают железную дорогу, водоканал, больницы и жилой сектор.
Идет ликвидация последствий
Мэр подчеркнул, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского ракетного обстрела. Работают все службы.
В большей части жилого сектора электроснабжение уже возобновлено. Впрочем, остается проблема с рядом промышленных предприятий,
– заметил Садовый.
Не игнорируйте тревогу
Садовый подчеркнул, что ни в коем случае нельзя пренебрегать сиреной воздушной тревоги. Он отметил, что неважно, куда упадет ракета, а важно только, какие будут последствия.
"Если бы люди были на расстоянии 100 – 300 метров от места поражения, их просто бы посметало, настолько мощной была волна удара. Вчера я собственными глазами увидел (последствия ударной волны ракеты – 24 канал) и был действительно шокирован", – добавил городской голова.
Садовый рассказал об ужасных последствиях ракетного удара: смотрите видео
Ракетный обстрел Львова: что известно
- Вчера, 3 мая, во время воздушной тревоги, объявленной почти по всей территории Украины, во Львове раздались взрывы. Об этом сообщили между 20:00 и 21:00.
- Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что вражеские ракеты повредили 3 электрические подстанции Львова. Поэтому в некоторых районах города начались перебои с электричеством.
- В то же время мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в результате ракетного удара пострадали 2 человека. По его словам, их доставили в больницу.
- Ночью, 4 мая, глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал о подробностях вражеского нападения. По его информации, оккупанты выпустили по Львовщине 6 ракет, 2 из которых сбили наши силы противовоздушной обороны.