Про вибухи повідомляють ЗМІ з посиланням на жителів, як Одеської області, так і самого обласного центру, інформує 24 канал. Наразі слід дочекатись офіційної інформації.

До теми У багатьох областях України повітряна тривога: негайно вирушайте в укриття

У Білгород-Дністровському районі видно дим

"Суспільне" з посиланням на місцеву владу пише, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області видно дим. Щоправда, що саме сталось – чи був "приліт", чи це робота ППО – поки не інформують.

У більшості регіонів України – повітряна тривога

Сирени на Одещині прозвучали близько 8:40, а вже трохи більше ніж через пів години з'явилась перша інформація про ймовірні вибухи. Також повідомлення про повітряну тривогу та прохання пройти в укриття почули жителі Миколаївщини, Кіровоградщини, Вінниччини, Черкащини, Житомирщини, а також Київської області та Києва.

Згодом у більшості з цих регіонів оголосили про відбій. Залишилась небезпека лише на Півдні – в Одеській та Миколаївській областях.

Росіяни обстрілювали Одещину ракетами 11 травня

Лише кілька днів тому Одеська область потрапила під ворожий ракетний обстріл. Тоді, за словами голови ОВА Максима Марченка, під удар потрапив один з районів області. На щастя, руйнувань та жертв тоді не було.

Марченко повідомив, що мета ворога – зруйнувати інфраструктура настільки, щоб зробити її непридатною до використання. Проте відсіч цьому дають українські Повітряні сили.

Важливо! Через високу ймовірність ракетних атак жителів Одеської області в жодному разі не ігнорувати повідомлення про повітряну небезпеку і одразу іти в укриття.

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