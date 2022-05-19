Также оккупанты ведут разведку и оборудуют свои позиции на некоторых направлениях. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления

В этих регионах ситуация остается без существенных перемен. Однако угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-бомбовых ударов по украинским объектам гражданской и военной инфраструктуры сохраняется.

Северское направление

Враг продолжает создавать дополнительные огневые позиции и защитные сооружения в Брянской и Курской областях.

В частности, российские военные производили обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях из артиллерии и минометов. Также противник нанес ракетный удар по поселку Десна и продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью БПЛА.

Харьковское направление

На указанном направлении оккупанты сосредотачивали усилия на удержании занятых рубежей, а также проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций. В частности, заметили привлечение россиянами диверсионно-разведывательных групп.

Славянское направление

Там вражеская армия пытается улучшить свое тактическое положение. Россияне вели бы оевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха с помощью артиллерии. Однако успеха не имели, более того, понесли значительные потери на отдельных участках и отошли на ранее занятые позиции.

Лиманское направление

Оккупанты производили обстрелы гражданской инфраструктуры в указанном направлении, а также нанесли ракетные удары и пытались закрепиться на ранее занятых позициях. В Генштабе отметили, что противник применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию, чтобы разрушить гражданские объекты в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.

Северодонецкое направление

Российские войска вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка Луганской области. Удачи в этом направлении у врага не было.

Бахмутское направление

Противник пытался улучшить свое тактическое положение, потому вел наступательные на этом направлении. В частности, россияне пытались вести штурмовые действия в районе населённого пункта Золотое-4. Удачи не получили.

Авдеевское направление

На указанном направлении наемники Кремля вели наступательные действия в районе поселка Юрьевка Луганской области. Однако, понеся потери, отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское россияне успеха не преуспели.

Кураховское направление

Оккупанты безуспешно вели наступление в районе села Новомихайловка Донецкой области.

Новопавловское и Запорожское направление

По указанным направлениям российские войска не проводили активных боевых действий. Однако они поражали инфраструктуру и мирные помещения огнем реактивной и ствольной артиллерии, а также минометов в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.

По данным Генерального штаба ВСУ, 107 стрелковый батальон накануне понес потери, которые составили 50%, поэтому оккупанты решили пополнить состав бойцов. В район населенного пункта Александровка прибыло пополнение вражеского батальона в количестве 260 военнослужащих, ранее привлеченных на Харьковском направлении.

Южнобужское направление

Там противник активных боевых действий не производил. Благодаря мощному сопротивлению украинских военных основные усилия захватчики сосредоточивают на содержании занятых рубежей.

Оккупанты производили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка.

На Бессарабском направлении существенных изменений не зафиксировано.

Донецкое и Луганское направления

Вооруженные Силы Украины отразили 16 атак врага по указанным направлениям. В результате уничтожено 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей россиян.

Отмечается, что из-за отсутствия мобилизационного ресурса, враждебное командование планирует привлекать к боевым действиям студентов высшего образования на временно оккупированных территориях Донецкой области.

По данным Генштаба, подразделения зенитных ракетных войск уничтожили 1 самолет и 1 крылатую ракету за предыдущие сутки. Ударная авиация Воздушных Сил привела к уничтожению скопления вражеской техники, предварительно около 20 бронированных машин, боеприпасов и личного состава.

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