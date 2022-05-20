Обстрелы Харьковщины и Днепропетровщины

В Днепропетровской ОВА заявили о ночных обстрелах села Большая Костромка на границе с Херсонщиной, сообщает 24 канал. В результате вражеского огня в нескольких домах выбиты стекла, пострадавших – нет.

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Ночью россияне несколько раз обстреляли Харьков и, к счастью, пострадавших тоже нет. В Дергачах вечером 19 мая вражеский снаряд попал в частный дом.

В поселке Малая Даниловка от удара оккупантов загорелся гараж и авто. 20 мая около 5 утра горело несколько гаражей Харьковской государственной зооветеринарной академии.

По предварительным данным, в результате обстрелов Дергачей и Малой Даниловки – пострадавших нет.

Россияне штурмовали Лисичанск и Северодонецк

Войска агрессора не оставляют надежд захватить Луганскую области и с этой целью пытаются штурмовать Лисичанск и Северодонецк. По данным Луганской ОВА, оккупанты не имеют успеха.

Сообщается, что за сутки в Северодонецке погибли 12 человек, еще один человек был убит в Горской общине.

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Оккупанты разрушают гражданскую инфраструктуру. В частности, в Лисичанске из-за обстрелов повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Привиле – 17, в Нирково выгорело 5 жилищных хозяйств подряд. В Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном.

Оккупанты бьют по всей линии фронта в Донецкой области

В Донецкой ОВА рассказали об интенсивных обстрелах по всей линии фронта. Российские военные танками, артиллерией, "Градами" и авиацией обстреляли сразу 13 населенных пунктов.

В течение ночи войска агрессора нанесли 4 авиаудара по Бахмуту, в результате чего существуют значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

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Сообщается, что за сутки в области погибли 5 человек и 6 гражданских получили ранения.

Утром войска агрессора обстреляли Авдеевку, Торецк и Елизаветовку и повредили частные дома и гражданскую инфраструктуру, в частности, школу.

Несмотря на обстрелы, продолжается эвакуация населения.

Россияне обстреливают Николаевщину и Херсонщину

Российские оккупанты дважды совершили обстрелы в Широковской общине Николаевской области. Первый обстрел произошел 19 мая около 23:30, второй утром 20 мая. В результате удара повреждены жилые дома и, к счастью, нет пострадавших.

Кроме того, 19 мая вооруженные силы России обстреляли Березнеговатскую общину. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

В Херсонской области войска врага продолжают обстреливать оккупированные территории и позиций ВСУ в соседних регионах. При этом Россия использует запрещенное оружие.

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Сообщается, что на линии огня остаются Высокопольские; Великоалександровская; Станиславская, Калиновская, Чернобаевская и Нововоронцовская общины.

В Херсонской ОВ отметили, что практически во всех выше названных населенных пунктах живут оккупанты. В то же время в Херсоне стало больше блокпостов. Также в Херсонской ОВА констатировали, что ситуация в области критическая.

Относительно спокойно ночь прошла: на Волыни, в Закарпатье, на Ровненщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, в Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской области.

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