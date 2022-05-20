Окупанти вбили підлітка
В Офісі генпрокурора повідомили, що черговий факт вбивства був зафіксований у Краматорському районі на Донеччині. Там від рук військ агресора загинув підліток.
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Збройні сили Росії 18 травня здійснили обстріл цивільної інфраструктури у місті Лиман, внаслідок чого, на жаль, і загинув хлопець.
Через війну постраждало понад 650 маленьких українців
Відповідні дані станом на ранок 20 травня озвучили ювенальні прокурори. Повідомляється, що понад 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.
Відповідно до офіційних даних ювенальних прокурорів, 232 дитини загинули та ще понад 427 поранено.
Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота зі встановлення кількості жертв в місцях активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Як наголосили в Офісі генпрокурора, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 145, Київській – 116 та Харківській – 100. У Києві жертвами атак росіян стали 16 маленьких українців.
Дитячі жертви війни в інших областях України
- Чернігівська область – 68;
- Херсонська область – 48;
- Луганська область – 47;
- Миколаївська область – 44;
- Запорізька область – 28;
- Сумська область – 17;
- Житомирська область – 15.
Діти стають жертвами вторгнення Росії
- 17 травня російська армія завдала ракетного удару по Бахмуту та влучила по житловому будинку. Через обстріл постраждали відразу троє дітей. Згодом з-під завалів будинку дістали тіло 2-річної дівчинки.
- Окрім того, також стало відомо про смерть 17-річної дівчини у місті Пологи, що в Запорізької області. Російські військові цинічно обстріляли цивільну інфраструктуру міста.
- 16 травня у Миколаївській області 16 травня восьмеро людей на автодорозі підірвалися на міні. Серед постраждалих була 5-річна дівчинка. Люди отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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