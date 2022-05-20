Зокрема, під їхній тиск потрапляють як цивільні, так і наші військові. Про це 24 каналу розповів радник голова обласної військової адміністрації Херсонщини Сергій Хлань.

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Так останнім часом вдаються до інформаційних атак. Вони продовжують розповсюджувати інформацію, начебто Україна "про вас забула та кинула". Агресор навмисне тисне на свідомість людей.

Також окупанти розповсюджують пропагандистські відео, де вони продовжують затримувати наших людей та розподіляти їх у свої "фільтраційні" дії.

А також записують так звані ролики, на яких АТОвці кажуть, нібито зберігали вибухівку для того, щоб підпалювати українські прапори та символіку. Або жінки розповідають, нібито пройшли курс "денацифікації" – так росіяни називають катування українців,

– розповів Хлань.

"Це верх цинізму. На це боляче дивитись", – додав він.

Як наголосив радник, таким відео вірити не варто. Як і усьому решта, що роблять та кажуть за участю росіян. Усі ці ролики записані під тортурами.

Разом з тим росіяни через "адміністрації" блокують і усіляко намагаються зробити так, щоб затримувати виплати людям, зокрема вчителям, лікарям.

Останні злочинці з Росії, яких викрили в СБУ: головне

Українські правоохоронці допитали російського окупанта, який сам здався в полон у районі Циркунів, що у Харківській області. Той зізнався, що командування їх кинуло.

Також Служба безпеки України оприлюднила черговий доказ того, що окупанти ховаються у цивільних об'єктах і ведуть звідти обстріли. Зокрема, вони використовують приміщення української школи як свої казарми та військові склади. Це вдалося з'ясувати після того, як СБУ зламала телефон загарбника. Окупант фактично сам зробив докази у вигляді селфі.

Напередодні журналісти знайшли і дружину окупанта з перехопленої СБУ телефонної розмови. Нагадаємо, що це саме та жінка, яка бажала катувань і смерті українським дітям. Також ідентифікували й самого окупанта – чоловіка співрозмовниці. На момент телефонного дзвінка воював проти України на Харківщині.

Увага! Також українські правоохоронці змогли ідентифікувати вже другого російського військового, який ґвалтував мирних жінок на Київщині.

Ще днями СБУ знешкодила розгалужену агентурну мережу Росії, яка намагалась допомогти ворожим ДРГ проникнути у Миколаїв.

Важливо – у мережі показали нові відеодокази звірств росіян у Бучі: дивіться відео