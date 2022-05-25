В частности, такие овощи и ягоды увидели на рынках в Севастополе. Их продают с надписью "из Херсона".

Обратите внимание Свежие спутниковые снимки Maxar показали, как оккупанты воруют украинское зерно

Что продают кафиры

В первую очередь оккупанты начали рекламировать продукты как "херсонские" – молодой картофель и огурцы. Согласно фото, картофель стоит 40 – 65 рублей за килограмм, огурцы – 50 рублей за килограмм.



В Крыму продают картофель и огурцы "из Херсона" / Фото "Крым.Реалии"

На рынках появилась клубника

Следующей на рынках во временно оккупированном городе стала появляться клубника. С начала ягодного сезона ее возят каждый день. Ягоду продают за 150 – 200 рублей за килограмм.



"Херсонская" клубника на рынках Севастополя / Фото "Крым.Реалии"

Кроме овощей и продуктов, в продаже был замечен желатин и ванильный сахар. Однако у них есть украинская торговая марка - "Мрія".



Украинские желатин и сахар в продаже в Крыму / Фото "Крым.Реалии"

На продуктах пишут "привет из Украины"

Оккупанты не стесняются и "оригинально" подписывают ценники на продуктах – например, "вкус детства", "лучше всего", даже "привет из Украины".

Продают и средства гигиены.

Также в магазинах Севастополя появилась парфюмерия и средства гигиены из Украины.

шампуни;

кремы;

масло.

Кстати, в крымском Джанкое сняли видео, где россияне перегружают товар из краденой фуры в свою. По информации журналиста Дениса Казанского, продукцию на полуострове "сливают" российским перекупщикам, которые и везут товар в Россию.

Россия ворует украинское зерно

Российские захватчики заблокировали украинские порты, а сами продолжают воровать наше зерно. Очередные доказательства – на новых спутниковых снимках Maxar.

На фото видно, как 2 российских судна пришвартовались у зерновых силосов, где и ссыпают с конвейера зерно. Затем они покинули порт.

По информации Запорожской областной военной администрации, россияне только 20 мая вывезли из региона 10 машин по 30 тонн зерна.

Известно также, что оккупанты беспрепятственно вывозят украденное наше зерно в Сирию. Турцию просят вмешаться в эту ситуацию.

Какая ситуация в Херсонской области

Ситуация в Херсонской области до сих пор остается критической. Захватчики пытаются уничтожить все украинское и ввести российское.

Фейковые власти Херсона издают совершенно нелогичные и абсурдные экономические указы. Такие действия могут повлечь за собой гуманитарную катастрофу.

Кроме этого, россияне продолжают минировать мосты и дороги, по которым жители Херсонщины пытаются уехать.

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