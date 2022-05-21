Россияне отбирают зерно у фермеров и пайщиков

Как сообщают в Запорожской областной военной администрации, россияне продолжают обстреливать и терроризировать мирное население. Так, по информации жителей села Малая Белозерка , захватчики забрали из зернохранилищ зерно как фермеров, так и пайщиков.

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В то же время, жители Каменки-Днепровской сообщают, что вчера россияне вывезли с территории общины 10 машин по 30 тонн зерна.

По информации украинского правительства, кафиры уже вывезли зерна как минимум на более 100 миллионов долларов. Как сообщают международные СМИ, российское судно "Матрос Позинич", на котором из Крыма вывезли 27 тысяч тонн украинского зерна, пришвартовалось в сирийском порту Латакия. Украинская разведка считает, что украденное зерно будут отмываться через сирийский рынок для продажи в соседние страны.

Напомним , ранее российские захватчики вывезли 100 тысяч тонн зерна из Луганской области. О воровстве продуктов, зерна и сельскохозяйственной техники сообщали также жители Мелитополя . Все это везут в временно оккупированный Крым,

Ситуация в Запорожской области: главное

Кроме похищения зерна, военнослужащие российской армии совершают обстрелы из артиллерийского оружия по Гуляйполю и поселку Железнодорожному Пологовского района. Также захватчики попали в помещение сельскохозяйственного предприятия

18 мая оккупационные войска обстреляли из артиллерийского оружия и реактивных систем залпового огня село Новояковловка. В результате погиб 55-летний мужчина, повреждены 8 жилых домов, а также здания детсада и местной гимназии.

В Энергодаре спасатели ГСЧС вышли на акцию протеста из-за похищения командира пожарного отряда Виталия Трояна.

В результате боевых действий в электросетях "Запорожьеоблэнерго" возникли новые повреждения. В частности, было нарушено энергоснабжение 2 населенных пунктов Токмаччины – села Роботино и села Новопрокоповка. Обесточенными остались 290 домов местных жителей.

В Мелитополе захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные. Это происходило в центре предоставления административных услуг.

Жители села Инженерное Пологовского района сообщают, что на территории общины находится большое количество кафиров. Село находится на грани гуманитарной катастрофы, отсутствуют лекарства. Большинство пенсионеров не могут получить пенсию.

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