Так, українські сили нещодавно досягли певних успіхів, завдавши контрударів у південно-західній частині Херсонської області. Такі дані оприлюднила розвідка Великої Британії.

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Що відбувається на окупованій Херсонщині

Також у розвідці розповіли, що в окупованій Херсонській області загарбники насильно вводять російський рубль як законний платіжний засіб, а також наймають російських вчителів для введення в школах російської навчальної програми та мови.

У традиційній пропагандистській манері Росія, швидше за все, заявить, що окупація Херсона свідчить про "покращення управління та покращення умов життя" українців.

Крім того, зазначають, поки Росія концентрує наступ на центральній ділянці Донбасу, вона залишається в обороні на інших флангах.

Окупанти замінували Інгулець

Ще 15 травня українська авіація завдала потужного удару по переправі окупантів через річку Інгулець. Дані щодо точки переправи не оприлюднювали. Проте, крім цього, штурмовики та бомбардувальники ЗСУ також завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню їхніх військ та колонам ворожої техніки.

У червні ЗСУ почали контрнаступальні дії на Херсонщині. Окупанти намагаються перешкодити цьому. Наприклад, 4 червня вони продовжили мінувати узбережжя річки Інгулець.

Успіхи ЗСУ на Херсонщині

1 червня у Міноборони заявили про певні успіхи української армії на Херсонщині. Сказали про контрнаступ ЗСУ. Попри це, наголосили, що ситуація все одно залишається непростою – ворог будував 2 та 3 лінію оборони.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович 4 червня заявив, що українські захисники просунулись на 8 кілометрів на Херсонському напрямку. Окупанти намагаються їм перешкоджати. Також Арестович додав, що раніше на цьому напрямку українці знищили 1 БТГр росіян під "нуль".

Росіяни відключили на Херсонщині український мобільний зв'язок та інтернет. Загарбники роблять це саме для того, аби був інформаційний вакуум та люди не дізнались про успіхи ЗСУ.

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