Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Федоров – военный эксперт. По его словам, Украина всегда будет рада любым поставкам оружия во избежание снарядного голода.

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Почему поддержка Южной Кореи выгодна для Украины

Юрий Федоров пояснил, что южнокорейский военный промышленный комплекс отличается своей мощью.

За исключением ядерного оружия и дальнобойных ракет стратегического значения они разрабатывают и производят практически весь спектр обычного вооружения,

– подчеркнул он.

Так что украинская сторона может просить у страны все, что нужно на поле боя. В частности, говорится об артиллерии. Поляки, очевидно, уже заказали достаточно корейских самоходных установок, часть которых может быть передана Украине.

Также Южная Корея может поставлять Украине противовоздушные системы.

Юрий Федоров рассказал, чем могут помочь Южная Корея и Египет: смотрите видео

Северная Корея может помогать России

Военный эксперт заострил внимание на том, что и в южнокорейской, и в северокорейской армии сконцентрировано огромное количество артиллерии. Ее производятся еще с конца 1950-х годов.

"Другое дело, что 152 мм снарядов все-таки в Южной Корее нет – они им просто не нужны были", – подчеркнул он.

Федоров добавил, что нужные Украине снаряды могут быть в Северной Корее.

Сейчас, конечно, россияне хотят получить от Северной Кореи больше снарядов, потому что у них снарядов не хватает. Южная Корея соответственно может по желанию поставлять такого рода боеприпасы Украине,

– объяснил он.

Поэтому вопрос передачи оружия все же остается открытым.

Египет тоже изменил свою позицию

Юрий Федоров рассказал, что Египет, вероятно, тоже прислушался к советам американских дипломатов или американского руководства по поставкам оружия украинской стороне.

"Речь идет о том, что в Египте могут произвести чуть ли не 40 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня для установок "Град", "Смерч", – подчеркнул он.

Так что такое количество боеприпасов точно было бы не лишним для Украины.

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