Согласно слитным документам разведки США, Египет планировал поставка ракет в Москву, но после дипломатического разговора с Вашингтоном изменил решение

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Египет должен был производить ракеты для России

На минувшей неделе газета Washington Post сообщила о слитом документе американской разведки. Согласно данным, президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси в феврале 2023 года согласовал производство и поставки в Россию до 40 000 122-мм реактивных снарядов "Сакр-45".

Сиси поручил своим подчиненным держать проект в секрете, "чтобы избежать проблем с Западом". Однако в США узнали об этом и были в шоке от действий страны, которую считают своим партнером.

Но новые документы, изданные издания также из слитных документов, показывают, что Сиси в начале марта отказался от планов поставки оружия в Москву.

Теперь страна будет производить артиллерийские боеприпасы для Украины

В марте Египет приостановил план тайных поставок ракет в Россию после переговоров с высокопоставленными официальными лицами США. Вместо этого в стране будут производиться артиллерийские боеприпасы для Украины.

В издании уточнили, что об этом свидетельствуют 5 слитых документов американской разведки, о которых ранее не сообщалось.