Во вторник, 11 апреля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал возможное сотрудничество между Каиром и Москвой. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на запись трансляции брифинга.

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Как отреагировали США

Заметим, что соответствующую информацию о том, что Египет мог тайно поставлять России вооружение, обнародовали в авторитетном издании The Washington Post со ссылкой на "слитые" в сеть документы, якобы принадлежащие американской разведке.

Вместе с тем, Кирби отметил, что Соединенные Штаты не видят данных, подтверждающих, что это правда.

Мы не видели никаких признаков того, что Египет оказывает военную помощь России в виде летального оружия,

– заявил представитель Белого дома.

Кроме того, он подчеркнул, что Каир является важным партнером Вашингтона, в частности по вопросу безопасности. То есть информация о вероятном начале осуществления Египтом военных поставок России нуждается в тщательной проверке.

Отношения между Каиром и Москвой и "утечка данных"