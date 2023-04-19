"Глава угроз России" Дмитрий Медведев заявил, что в ответ Россия будет поставлять Северной Корее оружие. Он также осудил южнокорейцев за отказ поставлять вооружение Китаю, передает 24 Канал.
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Каких глупостей наговорил муртада Путина
Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие,
– говорится в сообщении Медведева.
Он также пригрозил, что Россия может поставлять КНДР "новые образцы российского оружия" (при том, что сами солдаты российской армии постоянно жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов).
"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?", – издал российский политик.
Южная Корея может поставлять Украине оружие: что известно
- Президент страны не исключил военную помощь украинским воинам. Юн Сок Йоль заявил, что Сеул расширит поддержку Украины, если она подвергнется широкомасштабному нападению на гражданское население.
- Юн сказал, что его правительство изучает возможность помочь защитить и восстановить Украину, подобно тому, как Южная Корея получила международную помощь во время Корейской войны 1950 – 1953 годов.
- "Я считаю, что не будет никаких ограничений в поддержке защиты и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению, как по международному, так и по внутреннему праву. Однако, учитывая наши отношения с участвующими в войне сторонами и развитие событий на поле боя, мы будем принимать наиболее целесообразные меры", – сказал президент Южной Кореи.
- К слову, ранее в СМИ уже появлялась информация, что Южная Корея поможет Украине с летальным оружием, однако при посредничестве США.
- Однако тогда Южная Корея сразу возразила информацию. В Сеуле отметили, что придерживаются своего решения о непредоставлении Киеву летального оружия.