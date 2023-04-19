"Глава угроз России" Дмитрий Медведев заявил, что в ответ Россия будет поставлять Северной Корее оружие. Он также осудил южнокорейцев за отказ поставлять вооружение Китаю, передает 24 Канал.

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Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие,

– говорится в сообщении Медведева.

Он также пригрозил, что Россия может поставлять КНДР "новые образцы российского оружия" (при том, что сами солдаты российской армии постоянно жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов).

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?", – издал российский политик.

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