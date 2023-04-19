"Глава погроз Росії" Дмитро Медведєв заявив, що у відповідь Росія буде постачати Північній Кореї зброю. Він також засудив південнокорейців за відмову постачати озброєння Китаю, передає 24 Канал.
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Яких нісенітниць наговорив посіпака Путіна
З'явилися нові охочі допомогти нашим ворогам. Президент Південної Кореї заявив, що в принципі ця держава готова постачати київському режиму зброю,
– йдеться у повідомленні Медведєва.
Він також пригрозив, що Росія може постачати КНДР "нові зразки російської зброї" (при тому, що самі ж солдати російської армії постійно скаржаться на нестачу озброєння та боєприпасів).
"Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР?", – видав російський політик.
Південна Корея може постачати Україні зброю: що відомо
- Президент країни не виключив військову допомогу українським воїнам. Юн Сок Йоль заявив, що Сеул розширить підтримку України, якщо вона зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.
- Юн сказав, що його уряд вивчає можливість допомогти захистити і відновити Україну, подібно до того, як Південна Корея отримала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950 – 1953 років.
- "Я вважаю, що не буде жодних обмежень у підтримці захисту і відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення, як за міжнародним, так і за внутрішнім правом. Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, що беруть участь у війні, і розвиток подій на полі бою, ми вживатимемо найбільш доцільних заходів", – сказав президент Південної Кореї.
- До слова, раніше у ЗМІ вже з'являлась інформація, що Південна Корея допоможе Україні з летальною зброєю, однак за посередництва США.
- Однак тоді Південна Корея відразу заперечила інформацію. У Сеулі наголосили, що дотримуються свого рішення про ненадання Києву летальної зброї.