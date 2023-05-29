Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що масовані атаки по Києву росіяни вчиняють з метою психологічного тиску, аби підірвати стійкість та єдність українців.

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Росіяни ведуть також психологічну війну. Їхнє завдання — максимально підірвати нашу психологічну стійкість і єдність. Адже це два важливі чинники опору. Як вони це роблять: військовими та інформаційними методами,

– зазначила Ганна Маляр.

Заступниця міністра додала, що Росія використовує обстріли в психологічних цілях, насамперед щоб залякати. За її словами, Київ для українців – це символ незламності та опору.

"Для ворога вдарити по Києву – це показати вразливість нашого символу стійкості. Ворог прагне, щоб підсвідомо в українців склалося враження беззахисності столиці", – пояснила Маляр .

Ба більше, за її словами, за кілька годин до ракетної атаки ворог розпочав й інформаційно-психологічну атаку – вчинив чергову дискредитацію військово-політичного управління. Мотиви росіян знову ж таки зрозумілі – таким чином росіяни намагаються посіяти почуття беззахисності серед українців.

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