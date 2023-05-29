До поліції у Києві надійшло повідомлення від місцевої жительки, що двоє невідомих знімали роботу ППО. За ними миттєво виїхали правоохоронці.
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Зловмисників знайшли за годину
Протягом години поліція знайшла 23-річного молодика на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого чоловіка у столиці ввели спеціальну поліцейську операцію. Вже за пів години 26-річного керманича "БМВ" зупинили на вулиці Ушакова.
Чоловіків швидко затримали / Фото поліції Києва
Чоловіків привезли до Святошинського управління поліції, де з ними поспілкувалися оперативники. Далі їх передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.
Зловмисників передали СБУ / Фото поліції Києва
Нічна ракетна атака: що відомо
- Вночі 29 травня росіяни випустили до 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря. Також летіли 35 ударних безпілотників Shahed-136/131.
- Сили ППО збили 37 ракет, 29 ударних БпЛА та 1 розвідувальний дрон.
- До слова, більшість ракет було спрямовано на Київ. Лише за 6 годин після нічної атаки Росія знов завдала ракетного удару по столиці.
- Уламки падали у різних районах міста. В Оболонському районі було 3 таких випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському.