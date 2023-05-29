До поліції у Києві надійшло повідомлення від місцевої жительки, що двоє невідомих знімали роботу ППО. За ними миттєво виїхали правоохоронці.

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Зловмисників знайшли за годину

Протягом години поліція знайшла 23-річного молодика на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого чоловіка у столиці ввели спеціальну поліцейську операцію. Вже за пів години 26-річного керманича "БМВ" зупинили на вулиці Ушакова.



Чоловіків швидко затримали / Фото поліції Києва

Чоловіків привезли до Святошинського управління поліції, де з ними поспілкувалися оперативники. Далі їх передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.

Важливо! Слід нагадати, що знімати роботу ППО й викладати це в мережу – суворо заборонено. Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь. Потрібно зберігати інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників.



Зловмисників передали СБУ / Фото поліції Києва

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