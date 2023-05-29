В полицию в Киеве поступило сообщение от местной жительницы, что двое неизвестных снимали работу ПВО. За ними мгновенно выехали правоохранители.
Кстати говоря В Киеве дети с криками бежали в укрытие во время атаки: щемящее видео
Злоумышленников нашли через час
В течение часа полиция нашла 23-летнего молодого человека на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого мужчины в столице была введена специальная полицейская операция. Уже через пол часа 26-летнего вождя "БМВ" остановили на улице Ушакова.
Мужчин быстро задержали / Фото полиции Киева
Мужчин привезли в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативники. Затем их передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств.
Злоумышленников передали СБУ / Фото полиции Киева
Ночная ракетная атака: что известно
- Ночью 29 мая россияне выпустили в 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря. Также летели 35 ударных беспилотников Shahed-136/131.
- Силам ПВО сбили 37 ракет, 29 ударных БПЛА и 1 разведывательный дрон.
- К слову, большинство ракет было направлено на Киев. Только через 6 часов после ночной атаки Россия снова нанесла ракетный удар по столице.
- Обломки падали в разных районах города. В Оболонском районе было 3 таких случая, по одному в Деснянском и Днепровском.