В Генштабе ВСУ отметили, что для достижения своих целей Россия продолжает тактику террора. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли очередного ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет. В частности, крылатые наземного базирования "Искандер" и 35 ударных БПЛА типа "Shahed" по военным объектам и критической инфраструктуре. Наша ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты и 20 "Шахедов".
Также враг нанес 92 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские, разрушены и повреждены частные дома. Сейчас вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Агрессор дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Идут тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений.
В оккупационных войсках участились саботаж и дезертирство
Из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации, значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений по поводу будущих перспектив, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства. Командирам соединений и воинских частей приказали выявлять и отправлять таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых "мясных штурмах".
Силы обороны мощно бьют по врагу
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Также наши защитники уничтожили 4 российских разведывательных БПЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на боевой позиции и 4 важных объекта российских захватчиков.