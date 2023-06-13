Несколько дней назад воины 68 Отдельной Егерской Бригады вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины выбили из поселка оккупантов и подняли в Благодатном украинский флаг. Журналисты проекта "Украинский свидетель" заехали в поселок одними из первых. 24 Канал публикует эксклюзивные кадры зачистки Благодатного.

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Зачистка Благодатного продолжается

Так называемые "штурмовики Z" – недавно созданные подразделения врага, состоящие из российских заключенных и военных регулярной армии, до сих пор находятся в окрестностях Благодатного. В селе их размещалось около 150 человек, здесь оккупанты также имели большой склад оружия.

Бойцы ВСУ выискивают остатки россиян по посадкам и уничтожают их из пулеметов и снайперских винтовок. Из окрестностей села постоянно слышны автоматные очереди и работа артиллерии – реактивной и ствольной.

Уникальные кадры освобождения Благодатного: видео

Украинские операторы дронов также отрабатывают по оккупантам и передают координаты нашим артиллеристам и минометчикам. Расстояние от села до вражеских позиций составляет около 3 километров.

Обратите внимание! В Благодатном оккупанты оставили многочисленные БК, а дома разрисовали собственными позывными, буквой "Z" и другими "лозунгами".

В ходе штурма Благодатного противник понес потери живой силы. Также украинские воины взяли в плен нескольких россиян. Полученная от них информация может помочь в деоккупации украинских территорий.

Продвижение ВСУ: актуально