Несколько дней назад воины 68 Отдельной Егерской Бригады вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины выбили из поселка оккупантов и подняли в Благодатном украинский флаг. Журналисты проекта "Украинский свидетель" заехали в поселок одними из первых. 24 Канал публикует эксклюзивные кадры зачистки Благодатного.
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Зачистка Благодатного продолжается
Так называемые "штурмовики Z" – недавно созданные подразделения врага, состоящие из российских заключенных и военных регулярной армии, до сих пор находятся в окрестностях Благодатного. В селе их размещалось около 150 человек, здесь оккупанты также имели большой склад оружия.
Бойцы ВСУ выискивают остатки россиян по посадкам и уничтожают их из пулеметов и снайперских винтовок. Из окрестностей села постоянно слышны автоматные очереди и работа артиллерии – реактивной и ствольной.
Уникальные кадры освобождения Благодатного: видео
Украинские операторы дронов также отрабатывают по оккупантам и передают координаты нашим артиллеристам и минометчикам. Расстояние от села до вражеских позиций составляет около 3 километров.
В ходе штурма Благодатного противник понес потери живой силы. Также украинские воины взяли в плен нескольких россиян. Полученная от них информация может помочь в деоккупации украинских территорий.
Продвижение ВСУ: актуально
- 11 июня Силы обороны Украины освободили от врага село Благодатное на границе Донецкой и Запорожской областей. Также деоккупирована Макаровка.
- В Минобороны сообщили, что продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 километра.