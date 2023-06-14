Воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша рассказали проекту "Украинский свидетель", что сейчас происходит в поселке, информирует 24 Канал. Так, по словам защитника с позывным "Ети", освобождению населенного пункта предшествовали 4 дня интенсивных боев.
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Благодатное под контролем ВСУ / Фото проекта "Украинский свидетель"
Какие вражеские подразделения занимали деревню
В деревне стояли больше роты солдат вражеской армии. Только в местной школе "поселились" около 40 оккупантов: они прятались в подвалах – рядом с запасами горючего и ящиками боеприпасов. Подписи на стенах указывают, что это была 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.
Украинские защитники продолжают зачищать Благодатное от оккупантов / Фото проекта "Украинский свидетель"
Некоторые захватчики до сих пор прячутся в посадке и под землей и отказываются сдаваться. Как рассказали защитники, в катакомбах оккупанты имеют запасы пищи и воды.
Россияне все еще надеются удержать Благодатное
Это гораздо серьезнее, чем мы думаем. Там не просто норы, это похоже на Камбоджу. Они делали большую ставку на удержание этого населенного пункта,
– рассказал "Ети".
Также военные показали боеприпасы, которые оставили после себя оккупанты. Их здесь множество – это в подавляющем большинстве, мины 120-го калибра, теперь они будут работать против россиян.
Лицо героев, которые зачищают сейчас Благодатное / Фото проекта "Украинский свидетель"
Оккупант застрелился, чтобы не сдаться ВСУ: видео
Продвижение ВСУ в Донецкой области: главное
- 11 июня защитники Украины освободили село Благодатное на границе Донецкой и Запорожской областей. Также была деоккупирована Макаровка.
- В Благодатном было около 150 оккупантов, разместивших здесь большой склад оружия.
- По данным Минобороны, на Бахмутском направлении продолжается штурм вражеских позиций.
- Бахмутское направление – на разных участках ВСУ прошли вперед от 200 – 500 метров.