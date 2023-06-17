Американский военный уверен, что в результате операций наших военных вскоре россияне вынуждены будут убегать, в частности, из Крыма. Такое мнение он выразил в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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ВСУ ищут слабые места оккупантов

Не стоит сомневаться в том, что украинской армии удастся в перспективе освободить все территории нашего государства. Однако для этого нужно время и понимание всех ахиллесовых пят России на ее линии обороны.

Российская армия находится в растерянности, не понимая, где именно будет сосредоточено основное наступление на их позиции. Конечно, в ходе боевых действий будут и потери. Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но жду, что в следующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил,

– констатировал Ходжес.

Вместе с тем, он отметил, что начальный этап контрнаступательной операции ВСУ вскоре наберет обороты и не оставит шансов для захватчиков: "Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских оккупантов с захваченных территорий", – подчеркнул генерал.

Россия готовится обороняться