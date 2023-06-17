Американський військовий упевнений, що внаслідок операцій наших військових невдовзі росіяни змушені будуть втікати, зокрема, з Криму. Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.
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ЗСУ шукають слабкі місця окупантів
Не варто сумніватися у тому, що українській армії вдасться в недалекій перспективі звільнити всі території нашої держави. Однак для цього потрібен час та розуміння усіх ахілесових п'ят Росії на її лінії оборони.
Російська армія перебуває в розгубленості, не розуміючи, де саме буде зосереджено основний наступ на їхні позиції. Звичайно, в ході бойових дій будуть і втрати. Я маю на увазі, що наступні кілька днів буде дуже важко, але чекаю, що в наступні кілька тижнів ми побачимо набагато більший успіх та прогресивну динаміку руху українських сил,
– констатував Годжес.
Разом з тим він зазначив, що початковий етап контрнаступальної операції ЗСУ невдовзі набере обертів та не залишить шансів для загарбників: "Україна ступила на шлях, який призведе до звільнення Криму та вигнання російських окупантів із захоплених територій", – наголосив генерал.
Росія готується оборонятися
- Розслідувачі показали кадри зі супутника, на яких видно оборонні рубежі ворога на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Як вони зазначили, противник вибудував лінію оборони аж до міста Джанкоя.
- Окрім того, в міноборони Великої Британії повідомили, що загарбники збільшили кількість ударних гелікоптерів на Півдні України через контрнаступальні операції, що проводять та планують проводити наші військові.
- Власне, зі зведення Генштабу зрозуміло, що станом на 17 червня найважче на Сході: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, – однак також ситуація нелегка в південних областях.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр констатувала, що ЗСУ наступають одразу на декількох напрямках на Півдні – їм уже вдалось просунутись на відстань до 2 кілометрів.