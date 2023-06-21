Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він пояснив, у чому полягає принципова різниця між наступом та контрнаступом.

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Відмінність між наступом та контрнаступом

Як зазначив Нарожний, в ЗСУ зараз наступ, а не контрнаступ.

Під час контрнаступу ворог йде й атакує. Вони всі щільненько зібралися й таким величезним кулаком ідуть,

– сказав військовий експерт.

Так, противник захоплює певну територію, наприклад укріпрайон, але не встигає на цій позиції закріпитися й тоді ми робимо контрнаступ.

Відкидаємо ворога, який не встиг закріпитися,

– наголосив Нарожний.

Зараз ситуація зовсім інша. Окупанти на цих позиціях стоять по пів року, на деяких – по року, а на Донбасі – навіть понад рік. Тому це називається наступ. ЗСУ атакують гарно укріпленого ворога.

Наразі на певних ділянках українські бійці дійшли до першої лінії оборони, а на деяких з них навіть прорвали її. За першою лінією ворога стоїть друга – найбільш укріплена та серйозна. Третя лінія – це last chance (останній шанс – 24 Канал) росіян.

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Основні сили ЗСУ не зайшли в бій

Мінусами для Сил оборони є широка та розгалужена система оборони. З плюсів те, що ми знаходимося нібито в середині кола й наша логістика набагато коротша, водночас логістика ворога – набагато довша. До того ж українські бійці на певних ділянках вбивають так звані клини, які ускладнюють логістику окупантів.

"Якщо росіянам треба з Херсонщини перекинути підкріплення на Бахмут, то їм потрібно обійти півколо по великому радіусу. Однак, якщо нам необхідно з Херсона перекинути на Бахмут, то ми напряму йдемо й наша відстань набагато менша", – пояснив військовий експерт.

Зараз Збройні Сили вбили ці клини, промацали лінію противника. Основні сили ще не входили в бій й Україна за допомогою високоточної й далекобійної артилерії вимотуємо противника.

Силам оборони треба зробити так, аби на першій та другій лінії окупантів не залишилося оборонців або, щоб вони були вимотані безперервними артилерійськими обстрілами так, щоб їм хотілося здатися у полон,

– додав Нарожний.

Російські пропагандисти грають на стереотипах й поширюють заяви про те, що нібито наші бійці повільно просуваються. Насправді все не так. Україна береже людей та техніку, тому так повільно розвиваються події. Основні сили Україні в бій ще не зайшли.

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