На этот момент Украина задействовала во время контрнаступления не весь свой потенциал. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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В Минобороны заявили, что наступление развивается по плану

"Действительно, у нас еще основные события впереди. И главный удар еще впереди. Действительно, часть резервов – это поэтапные вещи – будет задействована позже", – сказала она.

Замминистра подчеркнула, что ситуация развивается по плану, и не нужно ожидать, что наступление – это что-то быстрое. Кроме того, она сообщила, что заминирование территорий на Юге тормозит темп освобождения земель, но продвижение наших войск есть ежедневно.

Это постепенно, но наши закрепляются на рубежах и продвигаются уверенно,

– сказала Маляр.

Она рассказала, что у врага паника, поэтому оккупанты бросают и перетягивают все свои силы из других направлений на Юг и на Восток.

По ее словам, фактически Россия сейчас перебрасывает целые подразделения и стягивает самое мощное. В частности, оккупанты бросают десантно-штурмовые подразделения на Юг и на Восток.

Как наступление Украины выглядит с позиций России

Анна Маляр заявила, что сейчас российским военным тяжело обороняться. Она признает, что продвижение украинских сил не такое, как ожидало большинство.

Однако, если смотреть со стороны врага, как говорит Маляр, для оккупантов контрнаступление Украины – это очень серьезная кровавая битва. Замминистра заявила, что у россиян безумные потери.

Она привела пример потерь России на Купянском и Лиманском направлениях. По ее словам, там оккупанты понесли такие большие потери, как во время самых жарких дней на Бахмутском направлении.

Маляр объяснила, что для России уничтоженный личный состав и техника – это большая проблема. Дело в том, что врагу нужно определенное время на восстановление, которое не произойдет быстро.

Поэтому, как констатировала замглавы Минобороны, Украина сейчас очень мощно уменьшает наступательный потенциал противника.

Контрнаступление Украины: что известно