В пятницу утром, 23 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила хорошие новости. Собственно, оккупанты пытались наступать на Востоке, но Вооруженные Силы их поставили на место.

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Похоже, что дела у захватчиков совсем плохи. Сдержать контрнаступление наших военных им не удается и проводить собственные успешные наступательные операции – тоже.

На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага,

– констатировала Маляр.

Следует сказать, что эти направления на протяжении последней недели были самыми горячими по всей линии фронта. Кроме них, ожесточенные бои между украинскими защитниками и оккупантами продолжались и до сих пор продолжаются на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях, о чем информировали в командовании нашей армии.

К тому же вскоре Анна Маляр рассказала более подробно о своем сообщении: "Параллельно с тем, что ВСУ осуществляют контрнаступление на Юге, враг в это время усилился на Востоке. Он туда стащил резервы для наступления и пытался прорвать там нашу оборону", – отметила замглавы МО и констатировала, что на сейчас на Купянском и Лиманском направлениях почти нет боестолкновений.

Это было очень сильное наступление. Масштабное наступление. И оно сейчас остановлено. Но, конечно, враг не собирается оставлять свою цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Он двигается, но безрезультатно,

– подчеркнула чиновник.

Важно! В Генштабе утром 23 июня информировали в эфире национального телемарафона, что контрнаступление ВСУ продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время на участках Новоданиловка – Роботино и Малая Токмачка – Новофедоровка наши бойцы имели частичный успех и уже закрепляются на достигнутых рубежах.

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