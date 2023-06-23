В пятницу утром, 23 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила хорошие новости. Собственно, оккупанты пытались наступать на Востоке, но Вооруженные Силы их поставили на место.
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Россия стянула войска, но не продвинулась
Похоже, что дела у захватчиков совсем плохи. Сдержать контрнаступление наших военных им не удается и проводить собственные успешные наступательные операции – тоже.
На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага,
– констатировала Маляр.
Следует сказать, что эти направления на протяжении последней недели были самыми горячими по всей линии фронта. Кроме них, ожесточенные бои между украинскими защитниками и оккупантами продолжались и до сих пор продолжаются на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях, о чем информировали в командовании нашей армии.
К тому же вскоре Анна Маляр рассказала более подробно о своем сообщении: "Параллельно с тем, что ВСУ осуществляют контрнаступление на Юге, враг в это время усилился на Востоке. Он туда стащил резервы для наступления и пытался прорвать там нашу оборону", – отметила замглавы МО и констатировала, что на сейчас на Купянском и Лиманском направлениях почти нет боестолкновений.
Это было очень сильное наступление. Масштабное наступление. И оно сейчас остановлено. Но, конечно, враг не собирается оставлять свою цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Он двигается, но безрезультатно,
– подчеркнула чиновник.
Враг применяет воздушный террор
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк не так давно объяснял, почему Россия применяет ракетный и дроновый террор, запуская воздушные цели по инфраструктурным объектам нашего государства.
- По его словам, таким образом Кремль преследует цель повлиять на Запад, продемонстрировать ему, что он может делать все, что ему вздумается. Однако нет сомнений, что такая "тактика" не будет иметь успеха.
- Кроме того, очевидно, что Россия запускает десятки беспилотников и ракет по Украине, ведь терпит неудачи на поле боя, что подтверждают сообщения от Генерального штаба.