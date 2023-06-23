У п'ятницю вранці, 23 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила гарні новини. Власне, окупанти намагалися наступати на Сході, але Збройні Сили їх поставили на місце.
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Наступ росіян зупинено
Схоже, що справи в загарбників геть кепські. Стримати контрнаступ наших військових їм не вдається і провадити власні й успішні наступальні – також.
На Куп'янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога,
– констатувала Маляр.
Однак варто сказати, що ці напрямки залишаються найгарячішими на всій лінії фронту. Окрім них, запеклі бої між українськими захисниками та окупантами тривають на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках, про що інформували в командуванні нашої армії.
Ворог вдається до повітряного терору
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк не так давно пояснював, чому Росія застосовує ракетний і дроновий терор, запускаючи повітряні цілі по інфраструктурних об'єктах нашої держави.
- За його словами, у такий спосіб Кремль має на меті вплинути на Захід, продемонструвати йому, що він може робити все, що йому заманеться. Однак не немає сумнівів, що така "тактика" не матиме успіху.
- Окрім того, очевидно, що Росія запускає десятки безпілотників та ракет Україні, адже зазнає невдач на полі бою, що підтверджують повідомлення від Генерального штабу.