У п'ятницю вранці, 23 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила гарні новини. Власне, окупанти намагалися наступати на Сході, але Збройні Сили їх поставили на місце.

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Наступ росіян зупинено

Схоже, що справи в загарбників геть кепські. Стримати контрнаступ наших військових їм не вдається і провадити власні й успішні наступальні – також.

На Куп'янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога,

– констатувала Маляр.

Однак варто сказати, що ці напрямки залишаються найгарячішими на всій лінії фронту. Окрім них, запеклі бої між українськими захисниками та окупантами тривають на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках, про що інформували в командуванні нашої армії.

Важливо! У Генштабі вранці 23 червня інформували в ефірі національного телемарафону, що контрнаступ ЗСУ триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас на ділянках "Новоданилівка – Роботине" та "Мала Токмачка – Новофедорівка" наші бійці мали частковий успіх та уже закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог вдається до повітряного терору