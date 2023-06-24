Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на Бахмутському напрямку в українських військових є деякі успіхи. Росія продовжує перекидати свої війська до Бахмута.

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ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку

Контрнаступ українських військових все ще триває, і нещодавно їм вдалося просунутися на Бахмутському напрямку. Раніше у "міністерстві війни" Росії повідомили, що ЗСУ начебто "скористалися провокацією Пригожина щодо дезорганізації обстановки та зосередили наступальні дії на Бахмутському тактичному напрямку".

Та ситуація біля Бахмута залишається вкрай складною – Росія дуже боїться втратити місто, на спроби захоплення якого витратила більше, ніж рік. Через це останні десять днів британська розвідка фіксує перекидання російських підрозділів на Схід України, зокрема і на Бахмутський напрямок.

"Частково він ротує ці підрозділи, саме на Бахмутський напрямок. Зокрема десантні підрозділи. Цим показує, що для них надзвичайно важливо утримати Бахмут, адже це була б мегапоразка, епікфейл", – розповів військовий Сергій Череватий.

Успішно контрнаступати та протистояти російським атакам ЗСУ вдається не тільки на Бахмутському напрямку.

Також чудову роботу на Луганському напрямку демонструє 45-а окрема артилерійська бригада Збройних Сил України у співпраці з аеророзвідкою 63-ої ОМБр. Ворог втрачає техніку,

– повідомив Сирський.

Нагадаємо, що нещодавно українським захисникам вдалося звільнити території, що перебували під окупацією з 2014 року. Мовиться про "сіру зону" біля Красногорівки.

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