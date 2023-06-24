Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на Бахмутському напрямку в українських військових є деякі успіхи. Росія продовжує перекидати свої війська до Бахмута.
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ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку
Контрнаступ українських військових все ще триває, і нещодавно їм вдалося просунутися на Бахмутському напрямку. Раніше у "міністерстві війни" Росії повідомили, що ЗСУ начебто "скористалися провокацією Пригожина щодо дезорганізації обстановки та зосередили наступальні дії на Бахмутському тактичному напрямку".
Та ситуація біля Бахмута залишається вкрай складною – Росія дуже боїться втратити місто, на спроби захоплення якого витратила більше, ніж рік. Через це останні десять днів британська розвідка фіксує перекидання російських підрозділів на Схід України, зокрема і на Бахмутський напрямок.
"Частково він ротує ці підрозділи, саме на Бахмутський напрямок. Зокрема десантні підрозділи. Цим показує, що для них надзвичайно важливо утримати Бахмут, адже це була б мегапоразка, епікфейл", – розповів військовий Сергій Череватий.
Успішно контрнаступати та протистояти російським атакам ЗСУ вдається не тільки на Бахмутському напрямку.
Також чудову роботу на Луганському напрямку демонструє 45-а окрема артилерійська бригада Збройних Сил України у співпраці з аеророзвідкою 63-ої ОМБр. Ворог втрачає техніку,
– повідомив Сирський.
Нагадаємо, що нещодавно українським захисникам вдалося звільнити території, що перебували під окупацією з 2014 року. Мовиться про "сіру зону" біля Красногорівки.
Український контрнаступ: останні новини
- На Півдні України окупанти почали набагато активніше застосовувати вертольоти Ка-25. Також вороги стягують туди все доступне озброєння та так намагаються завадити контрнаступу ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що головний удар українських військових ще попереду, а частина резерву військ ще не застосована. Також вона додала, що контрнаступ проходить за планом, проте не варто очікувати дуже швидких результатів.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба тим часом повідомив, що цей контрнаступ не буде для України останнім та вирішальним, тому важливо отримати від союзників ще більше сучасного озброєння та авіації. Він наголосив, що чимало техніки Україна отримає пізніше, а у цій війні важливо думати на кілька кроків наперед.