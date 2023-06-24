Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что на Бахмутском направлении у украинских военных есть некоторые успехи. Россия продолжает перебрасывать свои войска в Бахмут.
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ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении
Контрнаступление украинских военных все еще продолжается, и недавно им удалось продвинуться на Бахмутском направлении. Ранее в "министерстве войны" России сообщили, что ВСУ якобы "воспользовались провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки и сосредоточили наступательные действия на Бахмутском тактическом направлении".
Но ситуация у Бахмута остается крайне сложной – Россия очень боится потерять город, на попытки захвата которого потратила больше года. Поэтому последние десять дней британская разведка фиксирует переброску российских подразделений на Восток Украины, в том числе и на Бахмутское направление.
"Частно он ротирует эти подразделения, именно на Бахмутское направление. В частности, десантные подразделения. Этим показывает, что для них чрезвычайно важно удержать Бахмут, ведь это было бы мегапоражение, эпикфейл", – рассказал военный Сергей Череватый.
Успешно контрнаступать и противостоять российским атакам ВСУ удается не только на Бахмутском направлении.
Также отличную работу на Луганском направлении демонстрирует 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с аэроразведкой 63-й ОМБр. Враг теряет технику,
– сообщил Сырский.
Напомним, что недавно украинским защитникам удалось освободить находившиеся под оккупацией территории с 2014 года. Речь идет о "серой зоне" возле Красногоровки.
Украинское контрнаступление: последние новости
- На Юге Украины оккупанты начали гораздо активнее применять вертолеты Ка-25. Также враги стягивают туда все доступное вооружение и так пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что главный удар украинских военных еще впереди, а часть резерва войск еще не применена. Также она добавила, что контрнаступление происходит по плану, однако не стоит ожидать очень быстрых результатов.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба тем временем сообщил, что этот контрнаступление не будет для Украины последним и решающим, поэтому важно получить от союзников еще большее современное вооружение и авиацию. Он подчеркнул, что много техники Украина получит позже, а в этой войне важно думать на несколько шагов вперед.